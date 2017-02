Les invités de La grande librairie ce jeudi soir.

Dès 20h50 ce jeudi 9 février sur France 5, avec François Busnel dans La Grande Librairie : l’enquête littéraire et historique sur le plus maudit de nos écrivains maudits, Louis Ferdinand Céline. Céline, la race, le juif, signé Annick Duraffour et Pierre-André Taguieff vient de paraître aux éditions Fayard et ne manquera pas de soulever la polémique.

Mais également, face à face, deux géants de notre roman national : Napoléon et De Gaulle. L’historien Patrice Guenniffey, qui les a rassemblé dans un livre, sera présent sur le plateau.

Enfin, comment écrire sur la Shoah aujourd’hui ? les réponses de deux romanciers : Geneviève Brisac avec Vie de ma voisine (Grasset) et Christophe Boltanski dont le roman La cache, prix Femina 2015, vient de paraître en poche (Folio).

Crédit photo © Franck Courtès - Rosebud.