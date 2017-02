Les invités de La grande librairie ce jeudi sur France 5.

Présenté par François Busnel, le magazine littéraire de France 5 La grande librairie est diffusé ce jeudi 16 février en première partie de soirée.

C’est l’un des intellectuels d’aujourd’hui dont les écrits sont les plus lus et commentés. Kamel Daoud, le romancier et chroniqueur algérien, auteur de Meursault, contre-enquête, roman traduit dans le monde entier, et menacé de mort par les intégristes, fait paraître un recueil de ses meilleures chroniques, Mes indépendances (Actes Sud).

Eric-Emmanuel Schmitt se livre pour la première fois sur sa jeunesse dans Plus tard, je serai un enfant (Bayard).

Éclos sur le Bondy Blog et révélés sur France Inter, Medhi Melkat et Badroudine Said Abdallah publient à quatre mains un deuxième roman qui se déroule pendant une minute, mais pas n’importe laquelle : Minute (Seuil) égrène les soixante secondes qui précèdent l’annonce du nom de notre prochain président de la République.

Sophie Divry est une nouvelle voix du roman français. Elle est notamment l’auteur des très remarqués La condition pavillonnaire et Quand le diable sortit de la salle de bain, roman dans lequel elle racontait le quotidien d’une jeune précaire. Elle signe un essai intitulé Rouvrir le roman (Notabilia).

Philippe Val, l’ex patron de Charlie Hebdo et de France Inter, signe Cachez cette identité que je ne saurais voir (Grasset).