Les invités de La grande librairie ce jeudi sur France 5.

A 20h50 ce jeudi dans La Grande Librairie sur France 5, François Busnel reçoit Grégoire Delacourt : l’auteur de La liste de nos envies revient avec un nouveau roman, Danser au bord de l’abîme.

Avec lui Tanguy Viel et Anne Wiazemsky dont les romans viennent de paraître, mais aussi Caryl Férey qui se raconte dans un nouveau livre, Shumona Sinha dont le roman se déroule entre l’Inde et la France et François Julien, qui pose la question : Est-il possible de changer de vie et en quoi la littérature peut-elle nous aider ?

Références des livres et auteurs invités :

Grégoire Delacourt - Danser au bord de l'abîme( JC Lattès)

Anne Wiazemsky - Un saint homme (Gallimard)

François Julien - Une seconde vie (Grasset)

Tanguy Viel - Article 353 du code pénal (Minuit)

Shumona Sinha - Apatride (L’Olivier)

Caryl Férey - Pourvu que ça brûle (Albin Michel)