Les live de Jain, Véronique Sanson et Imany aux Victoires de la musique (vidéos).

La révélation Jain, Imany et Véronique Sanson étaient en lice, aux Victoires de la musique, dans la catégorie interprète féminine de l'année.

Sans surprise, celle qui a vu les ventes de son album décoller grâce aux tubes Come et Makeba a remporté le trophée. Ci-dessous, son interprétation de Makeba. Une chanson dont le très bon clip a aussi été récompensé hier.

Les vidéos :

Jain - Makeba.

Imany, medley : Don't be so shy + Silver linings (Clap your hands).

Véronique Sanson, Et je l'appelle encore.