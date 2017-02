Les livres choisis par le jury de sélection du Prix Essai et du Prix Roman France Télévisions 2017.

Ce sont 6 essais et 6 romans qui ont été choisis par le jury de sélection du Prix Essai et du Prix Roman France Télévisions 2017 présidé pour la deuxième année par François Busnel et composé d’animateurs et de journalistes littéraires et culture des chaînes du groupe.

6 essais en lice :

Patrick Boucheron, (collectif), Histoire mondiale de la France – Seuil

François Cheng, De l’âme – Albin Michel

Michaël Foessel, La nuit. Vivre sans témoin – Autrement

Ruwen Ogien, Mes mille et une nuits. La maladie comme drame et comme comédie – Albin Michel

Patrizia Paterlini-Bréchot, Tuer le cancer – Stock

Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs – Gallimard

6 romans en lice :

Nathacha Appanah, Tropique de la violence – Gallimard

Régine Detambel, Trois ex – Actes Sud

Emmanuel Dongala, La Sonate à Bridgetower (Sonata Mulattica) – Actes Sud

Michel Jullien, Denise au Ventoux – Verdier

Laurent Mauvignier, Continuer – Les Editions de Minuit

Shumona Sinha, Apatride – Editions de L’Olivier

Dans un mois, le jeudi 23 mars 2017, en direct dès 20h40, le Prix Essai et le Prix Roman France Télévisions 2017 seront remis, dans l’émission littéraire La Grande Librairie sur France 5. Chacun de ces prix sera décerné par un jury de 15 téléspectateurs venus de la France entière, passionnés de lecture et choisis sur lettre de motivation.