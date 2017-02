Les OFNI Awards de la Présidentielle le 12 mars sur W9.

Consolation pour les fans d'OFNI, qui sont régulièrement privés du divertissement hebdomadaire depuis les vacances de Noël : Prime Time avec Betrand Chameroy le dimanche 12 mars sur W9.

"Bertrand Chameroy et son équipe reviendront avec humour et dérision sur l’actualité de cette campagne complétement folle pour mettre en lumière : dérapages, moments drôles, vrais malaises, petits et grands fiascos... Qui mérite d’être récompensé ? Aucun homme politique ne sera épargné ! Parodies, détournements, micros-trottoirs, vraies fausses enquêtes, rencontres improbables…

Une soirée pleine de surprises préparée par Bertrand Chameroy et son équipe de reporters déjantés, Willy Rovelli, Cartman, Ugo Marchand, Stéfan Etcheverry, Maxime Musqua et Denis Dunette."