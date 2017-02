Les reportages de 7 à 8 ce dimanche : L'école 42, faux souvenirs induits, crabe géant.

Présenté par Harry Roselmack ce dimanche 19 février à 17h15 sur TF1, le magazine hebdomadaire Sept à Huit Life.

Au sommaire :

- L'école du milliardaire : Pas de cours, pas de professeur, des élèves qui se corrigent entre eux, et une école ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'école 42, fondée par le milliardaire Xavier Niel est atypique, à son image. Elle est ouverte à tous les moins de 30 ans, même sans diplôme, et leur apprend à concevoir des applications internet ou des logiciels. Près de la moitié des 3 000 jeunes qui l'intègrent n'ont pas le BAC. Mais tous ont la garantie de trouver un travail dès leur sortie.

- Faux souvenirs : Laetitia a raconté aux gendarmes que sa mère la prostituait quand elle était enfant lors d'orgies pédophiles. Sophie, elle, a reproché à sa mère d'avoir essayé de la tuer quand elle était encore dans son ventre. Pour les enquêteurs, ces deux femmes seraient victimes de "faux souvenirs induits" : on leur aurait fait croire que la souffrance psychologique qu'elles éprouvent dans leur vie quotidienne provient d'un traumatisme dont elles ne se souviennent plus, mais qui en fait n'a jamais existé. La thérapeute mise en cause va être jugée la semaine prochaine.

- Le rêve d'une vie : Lou, Lola et Marie se sont présentées à l'un des concours de danse le plus prestigieux au monde. Quatre-cents enfants, âgés de 9 à 19 ans, venus de toute l'Europe, se sont affrontés dans l'espoir de décrocher une place en finale à New York (en avril 2017), ou de se faire repérer par les directeurs des écoles de danse de l'Opéra de Paris, la Scala à Milan ou encore le Bolchoï à Moscou.

Puis à 18h15, place à Sept à Huit.

Au sommaire :

- L'homme araignée : Il est l'auteur de l'un des cambriolages les plus spectaculaires de ces dernières années : Vjéran Tomic, 49 ans, raconte en exclusivité pour Sept à Huit comment il s'est introduit en 2010 dans le musée d'Art moderne de Paris pour dérober cinq toiles de maître : un Picasso, un Matisse, un Modigliani, un Braque et un Léger. La presse l'a surnommé l'homme araignée".

- Les fêtes de la pleine lune : Les nuits de la pleine lune en Thaïlande, certaines plages deviennent le siège de fêtes techno délirantes où l'alcool et les drogues circulent en (quasi) toute impunité. On y vient de toute l'Europe, on y danse toute la nuit et parfois on y meurt.

- Les crabes géants d'Alaska : C'est une pêche qui, en quatre jours, peut rapporter un demi-million de dollars. Tous les ans, au mois d'octobre, en Alaska, des dizaines de navires partent pêcher le crabe géant, un crustacé qui se monnaie jusqu'à 60 dollars le kilo au moment des fêtes. Dans les eaux dangereuses du détroit de Béring, les équipages prennent tous les risques pour faire fortune, contre vents et marées.

- Le don d'une vie : En juin 2013, une équipe de Sept à Huit est partie à la rencontre d'un couple de retraités français installé à Phnom Penh et à l'histoire édifiante. En 1995, lorsqu'ils arrivent au Cambodge, ces baroudeurs retraités sont immédiatement choqués par le nombre d'enfants dans les rues de la capitale, ils décident d'aller à leur rencontre et de les aider. Grâce aux fonds qu'ils récoltent chaque année en sillonnant la France en camping-car, ils bâtissent l'une des plus grandes écoles du Cambodge. Les enfants y sont nourris et éduqués gratuitement. Christian Des Pallières est décédé très récemment. Sa femme, Marie-France, continue seule désormais le combat de leur vie.