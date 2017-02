Les reportages de 7 à 8 ce dimanche : low-cost aérien, femmes à Kaboul, miss Univers.

À 17h15 ce dimanche 12 février sur TF1, place à Sept à Huit Life. Produit par Elephant et Cie. Présenté par Harry Roselmack.

Au sommaire :

- Les secrets du low-cost : Mathieu Benoist, Cédric Corre, Stéphane Guffroy, Edouard Britsch et Axel Charles Messance Grâce à ces compagnies, de nombreux français ont pu découvrir de nouvelles destinations de vacances à des tarifs jamais vus ! En une vingtaine d'années, les low-cost ont transformé le marché du transport aérien. Avec quelles méthodes et à quel prix ? Conditions de travail des hôtesses de l'air, salaires des pilotes, règles à l'embarquement. Mathieu Benoist et ses équipes révèlent les secrets des low-cost.

- Escrocs de l'immobilier ? Elvire Berahya-Lazarus, Jean-Marc Giovanangelo, Bertrand Bolzinger et Clément Aline Des sites internet assuraient à des vendeurs de maison ou d'appartement une mise en relation avec un acheteur intéressé, mais une fois les frais de dossier encaissés, ils disparaissaient dans la nature. Des centaines de personnes auraient été victimes de cette arnaque à travers la France.

À 18h20, rendez-vous avec Sept à Huit.

Au sommaire :

- Meurtre au paradis : Emmanuel Reitz et Vincent Reynaud Il avait voulu refaire sa vie sur l'île paradisiaque de Koh Samui en Thaïlande. Laurent Delacherie, un ancien militaire de 44 ans, a été retrouvé mort le 7 décembre dernier dans une rivière, le corps criblé de balles. Un autre ressortissant français, restaurateur dans la région, a avoué le meurtre, commis après une dispute qui aurait mal tourné. La famille de la victime réclame l'extradition en France du meurtrier présumé, incarcéré en Thaïlande.

- Miss Univers : Mathieu Benoist, Mélanie Gallard, Vincent Bonnay et Stéphane Guffroy Iris Mittenaere, 24 ans, Miss France 2016, vient d'être couronnée Miss Univers. Un événement qui ne s'était pas produit depuis 1953. Nous avons suivi les tout premiers pas de cette ambassadrice du charme hexagonal dans sa nouvelle vie, à New York, où elle vient d'emménager sur la Cinquième avenue. Mais aussi recueilli les témoignages de fierté de ses parents, de ses proches et de Camille Cerf, Miss France 2015. Pour Iris, étudiante en chirurgie dentaire, ce sacre est synonyme d'un changement de vie : elle va faire le tour du monde et peut-être se voir offrir des contrats avec la publicité, la mode, le cinéma. Un conte de fée pour cette jolie jeune femme cultivée qui a grandi dans le Nord-Pas-de-Calais.

- Les petites reines de Kaboul : Elvire Berahya-Lazarus et Julien Fouchet En Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo ! Dans cette société conservatrice toujours menacée par les Talibans, elles doivent se couvrir, se marier jeunes et restent largement exclues de l'espace public. Pourtant, une vingtaine de jeunes filles bravent ce tabou, les insultes et les menaces. Sous la houlette de leur coach, Abdul Sadiqi, le premier coureur cycliste professionnel d'Afghanistan, elles ont formé une équipe cycliste et roulent chaque semaine, en dépit de l'interdiction pour les filles de porter des tenues moulantes et de faire du sport. Malgré le manque criant de moyens et de terrains d'entraînement. Rukshar, Zhala et Massouma rêvent de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Mais surtout, dès qu'elles enfourchent leurs petites reines, elles se sentent enfin indépendantes, heureuses et libres.

- Secrets d'église : Thierry Demaizière et Léo Monnet Daniel Pittet n'a jamais réussi à obtenir de véritable sanction à l'encontre du prêtre qui a abusé de lui quand il était enfant, mais il n'a jamais perdu la foi. Quarante-quatre ans après les faits, il a écrit un livre, un succès d'édition mondial préfacé par le pape François. C'est le portrait de la semaine.Crédit photo © Julien Cauvin - TF1.