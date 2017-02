Les reportages de 7 à 8 ce dimanche : précarité, pré-ados et porno, les Choristes...

À 17h15 ce dimanche 26 février sur TF1, place à Sept à Huit Life. Produit par Elephant et Cie. Présenté par Harry Roselmack.

- Au centime près : Plus de 900 000 personnes bénéficient chaque hiver des repas distribués par Les Restos du Cœur. Parmi eux, Norbert, cuisinier au chômage, qui ne travaille plus depuis 3 ans. Et Isabelle, mère isolée, avec trois enfants à charge. Comment se démènent au quotidien ces Français touchés par la précarité, entre souci permanent de compter chaque centime et volonté d'offrir à leurs enfants une vie décente ?

- Ados, l'invasion du porno : A travers les smartphones et internet, les jeunes pré-ados ont accès à des scènes de porno hard. Dans les cours de récréation, des gamins de 11/12 ans se trouvent confrontés à ces images. Pour les parents c'est une source d'inquiétude : Comment les protéger ? Comment les surveiller ? Comment en parler avec eux ? Existe-t-il des logiciels fiables pour empêcher l'accès à ces images ?

- Voix d'ange : Treize ans après le succès phénoménal de son film, le réalisateur Christophe Barratier met en scène le spectacle musical "Les choristes". Plus de 80 dates à Paris et en province pour retrouver la magie de ce chœur d'enfants. Cette fois-ci, il s'appuie sur la chorale de la maîtrise des Hauts-de-Seine. Comment se sont préparés ces derniers mois pour les 45 enfants qui joueront ce spectacle ? Nicolas, 11 ans, qui ne chante que depuis un an et demi, sera l'un des trois nouveaux Morange, l'enfant à la voix d'or. Trois enfants pour chaque rôle, car la législation sur le travail des enfants contraint le réalisateur à ne les faire travailler que quelques heures par jour.

- Eaux troubles : Jusqu'à peu, Dominique Hébert, 48 ans, était un maître-nageur apprécié par tous dans son village de Pont-Saint-Pierre, en Normandie. Il est aujourd'hui soupçonné d'agressions sexuelles et de viols sur une trentaine de ses anciens nageurs, pour la plupart mineurs au moment des faits supposés. Il a reconnu une partie des agressions et dort aujourd'hui en prison. Comment cet homme, qui était aussi un conseiller municipal respecté, aurait-il pu agir pendant des années sans qu'aucun adulte ne se rende compte de rien ?

- A l'école des hôtesses : Elles viennent de 130 pays différents, parlent 40 langues. Toutes ont fait des milliers de kilomètres pour devenir hôtesse de l'air. A Dubaï, l'école d'Emirates, la plus grande compagnie aérienne du monde, forme plus de 2000 hôtesses chaque année. Des cours de maquillage et de savoir-vivre aux exercices de dépressurisation dans des cabines d'avion reconstituées,

- Les enfants invisibles : On les appelle les Heihaizi. Les enfants "noirs", invisibles. En Chine, pendant 35 ans, la loi sur l'enfant unique a interdit aux couples d'avoir un deuxième enfant. Ceux qui sont nés tout de même se retrouvent privés de tous les droits, mis au ban de la société, sans existence légale. Ils seraient ainsi 13 millions, coupables d'être nés en trop, dans une Chine qui s'ouvre mais où le parti communiste continue de régir la vie intime des couples et des familles.

- Victime et coupable : Jacqueline Sauvage est devenue malgré elle un symbole. Après le meurtre de son mari et pendant sa détention, l'opinion publique s'est emparée de son histoire en lui offrant la meilleure des défenses. Le 28 décembre dernier, François Hollande l'a graciée… Un meurtre, trois coups de fusils qu'elle a toujours du mal à justifier si ce n'est en répétant que son mari était violent et qu'elle souhaitait en libérer sa famille. Elle est aujourd'hui graciée mais pas innocentée.

