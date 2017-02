France 2 : "Les Témoins" saison 2 à partir du mercredi 15 mars 2017 à 20h55.

Scénario d’Hervé Hadmar & Marc Herpoux. Réalisé par Hervé Hadmar. Musique d’Éric Demarsan.

Hervé Hadmar :

"Les Témoins, c’est tout d’abord l’histoire de Sandra Winckler (Marie Dompnier), le parcours d’une femme. La saison 1 s’attachait à la montrer obsessionnelle dans sa vie et dans la résolution d’un mystère. Il s’agissait pour elle de construire une famille idéale, une maison, un abri… Se construire, aussi.

La saison 2 explore une nouvelle étape de sa vie. Quinze hommes sont retrouvés morts congelés dans un bus ; tous ont aimé la même femme, Catherine Keemer (Audrey Fleurot). À travers ce nouveau mystère, nous avons choisi, Marc Herpoux et moi-même, de développer une autre intrigue autour d’une autre thématique : l’instinct maternel.

Catherine Keemer, amnésique, part à la recherche d’un enfant perdu alors qu’elle ne se souvient pas de ses deux premières filles ; Sandra Winckler, par peur de voir sa fille aînée lui échapper, choisit de « fuir », elle aussi, plongeant au cœur de l’intrigue qui la lie à Catherine Keemer. Nous suivons ainsi le parcours de ces deux femmes, un parcours qui questionne la maîtrise de notre destin et celui de nos enfants. Jusqu’où gardons-nous le contrôle de nos vies et celles de nos enfants ?

Jusqu’où devons-nous le faire ? À partir de quand ce qui relève de la « protection » nuit-il à l’épanouissement personnel ? Cette saison parle du plaisir et de la douleur de voir nos enfants grandir, mais aussi de la force qui nous habite lorsque nous sommes confrontés au manque et à la souffrance… une force qui nous permet de vaincre, contre le temps et contre nos plus grandes peurs"