Logo, lunette sur le carreau : reportage à 13h15 sur France 2.

Un reportage de Karine Comazzi, Frédéric Capron et Guillaume Salasca, diffusé ce samedi 11 février à 13h15 sur France 2.

Le 15 novembre dernier, Logo, la dernière grande manufacture de lunettes du Jura est placée en liquidation judiciaire. Un coup dur pour la ville de Morez et cette vallée où la lunette a été créée il y a plus de deux siècles, et dont tout l’essor industriel a reposé sur cette dernière.

A travers Logo, et ses 172 salariés au chômage, le magazine 13h15 fait la chronique d’un savoir-faire français et d’une filière industrielle voués à la disparition. Les journalistes ont suivi pendant deux mois Georgette, son fils Thomas et sa belle-fille Hélia, qui tous les trois travaillaient chez Logo.

Que vont-ils devenir après la fermeture de l’usine ? Que va-t-il advenir de la ville de Morez et la vallée de la lunette ?

Quel avenir pour le savoir-faire français, le fameux « made in France » ?