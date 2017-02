M6 rediffuse les débuts de la série Desperate Housewives dès ce lundi.

Nouvelle occasion de revoir - ou de découvrir - la série Desperate Housewives : M6 propose l'intégrale dès ce lundi matin. Trois épisodes seront seront diffusés à la suite dès 10h10. A partir de mardi, une rediff du dernier épisode de la veille + 2 nouveaux épisodes.

Le début : Le jour où Mary Alice Young, épouse modèle et mère d'un adolescent, se suicide, ses amies Susan Mayer, Lynette Scavo, Gabrielle Solis et Bree Van de Kamp sont incapables d'expliquer son geste. Cet événement tragique pousse alors ces mères de famille à réfléchir au désespoir de leur propre existence, à l'image de Gabrielle qui se retrouve à tondre la pelouse en robe du soir pour empêcher le licenciement de son jardinier et amant !

Avec Teri HATCHER (Susan Mayer), Marcia CROSS (Bree Van De Kamp), Felicity HUFFMAN (Lynette Scavo), Eva LONGORIA (Gabrielle Solis), Nicolette SHERIDAN (Edie Britt), James DENTON (Mike Delfino), Steven CULP (Rex Van De Kamp), Ricardo CHAVIRA (Carlos Solis), Mark MOSES (Paul Young) et Doug SAVANT (Tom Scavo) .

