Ma mère cuisine mieux que la tienne dès le 13 mars le midi sur M6.

Via le quotidien Le Parisien paru ce mardi.

Le journaliste Benoît Daragon annonce l'arrivée d'un nouveau format lundi 13 mars à 11h45 sur M6 : Ma mère cuisine mieux que la tiennne.

Jérôme Anthony et Stéphanie Le Quellec, vainqueur de Top Chef présenteront cette production Fremantle où deux familles "rivaliseront en plateau en cuisinant un plat. Ce serait facile s’il n’y avait pas un « mais » : le plus âgé de la famille, fin cordon-bleu, n’aura pas le droit d’aider le plus jeune, évidemment nul aux fourneaux".

Puis quelques semaines plus tard, place au Toque Show avec Norbert Tarayre, qui tentera avec sa brigade de relever les défis des téléspectateurs.