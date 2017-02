Manchester United contre l’AS Saint-Etienne à suivre en direct ce jeudi soir.

Après le gros exploit du Paris Saint-Germain, ça s'annonce beaucoup plus hard ce jeudi 16 février pour un autre club français.

L’Europa League de football se poursuit sur W9 en première partie de soirée, avec Manchester United Vs A.S. Saint-Etienne, match aller comptant pour les 16èmes de finale.

Commentaires de Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri.

Pour rappel, en moyenne, la saison 2015-2016 a réuni 1,1 million de téléspectateurs sur W9. La finale de cette édition, qui opposait Liverpool au FC Séville, a même rassemblé jusqu’à 1,7 million de téléspectateurs soit le record pour un match d’Europa League depuis octobre 2014.

La retransmission sera suivie à 23 heures de « 100% FOOT » magazine présenté par Carine Galli. Résumé grand format du match de l’autre club français qualifié en Europa League AZ Alkmaar / Lyon, événements marquants de la journée, focus sur tous les buts,

A noter que ce 16ème de finale de l'Europa League, opposant Manchester United à l’AS Saint-Etienne, est à suivre en direct et en intégralité sur RMC à partir de 21h dans l’« Intégrale Foot ». Dès 21h avec Gilbert Brisbois, Jérôme Rothen et Julien Tellier, l’envoyé spécial RMC Sport à Old Trafford.