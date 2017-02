Meilleur part d'audience quotidienne depuis un an pour France 5.

Lundi 6 février 2017, France 5 enregistre une part d’audience moyenne de 5%, soit le meilleur score depuis le 25 janvier 2016 (5.2% de PdA).

Une performance rendue possible par les très bons scores de :

> La case santé : 760 000 téléspectateurs et 7.5% de PdA pour Le magazine de la santé et 640 000 et 7.4% pour Allô docteurs

> C dans l’air : 2 millions de téléspectateurs et 14.9% de PdA sur le thème « Fillon s’excuse… et s’accroche »

> C à vous : 1,2 million de téléspectateurs et 6.1% de PdA

> La fiction « Les petits meurtres d’Agatha Christie » : 1,7 million de téléspectateurs et 6.9% de PdA