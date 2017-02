Meurtres à Sarlat en tournage avec Cécile Bois et Thierry Godard.

Destiné à France 3, le téléfilm Meurtres à Sarlat est en tournage jusqu'au 18 mars 2017.

Avec Cécile Bois (Claire Dalmas) et Thierry Godard (Eric Pavin) ; ainsi que Christian Sinninger, Alain Rimoux, Sabrina Aliane, Pierre Arnaud Juin.

Sarlat. Cette commune du sud-ouest de la France fut le théâtre de violentes révoltes paysannes au 17 ème siècle, les Jacqueries de Croquants. Le fils du plus grand producteur de confit de la région est assassiné selon un rituel qui rappelle ces événements du passé.

Pour enquêter, la capitaine Claire Dalmas de la section de recherche de Bordeaux, femme autoritaire et indépendante, est obligée de revenir dans sa ville d’enfance qu’elle fuit depuis 15 ans. Sur place, elle va devoir collaborer avec le capitaine de gendarmerie Eric Pavin avec qui elle a vécu une aventure quelques mois plus tôt sans jamais donner de nouvelles. L’enquête va plonger Claire au coeur d’un scandale agroalimentaire, l’obliger à se confronter à sa famille et peut-être même à se réconcilier avec l’amour.

Ficiton réalisée par Delphine Lemoine.