Michel Berger à l'honneur mardi 21 mars à 21 heures sru W9.

Il a lancé et relancé la carrière d’une multitude de stars : Hallyday, Sanson, Hardy… Et surtout, il a construit la carrière d’une femme. Celle avec qui il va partager sa vie : France Gall. Il lui a écrit une centaine de titres, dont de très nombreux tubes. Il fera d’elle une des plus grandes artistes française de toute une décennie.

Michel Berger a toujours eu un temps d’avance. Il est l’origine d’un nouveau style musical en France : la variété pop, qui a ouvert la voie à de grands noms comme Daniel Balavoine ou Jean-Jacques Goldman. Visionnaire et audacieux, derrière son piano Michel Berger est pourtant un homme extrêmement pudique et discret dans la vie. Un introverti qui n’arrive à se livrer qu’à travers les textes de ses chansons.

Mais qui est vraiment Michel Berger ? Quel est l’homme qui se cache derrière ses sublimes mélodies ? Découvrez dans ce 90 minutes l'histoire d’un génie de la chanson française, l’histoire d’un homme fragile, marqué au fer rouge par l’abandon de son père. Vous découvrirez les secrets des textes de ses chansons qui renferment souvent les blessures de sa vie. De Si maman si à La groupie du pianiste, en passant par La Déclaration et Le Paradis Blanc… Vous comprendrez pourquoi, quarante ans plus tard, ses tubes n’ont pas pris une ride.