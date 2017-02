Midi en France en direct du Salon de l'agriculture durant une semaine.

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars sur France 3, "Midi en France" sera tous les jours à 10h50, en direct du 54ème édition du Salon International de l'Agriculture.

Vincent Ferniot et son équipe de passionnés interviendront en direct du plateau situé au cœur du Parc des expositions de la porte de Versailles. Ils seront au cœur de la plus grande ferme de France.

Sur le plateau, Vincent Ferniot sera entouré de Jean-Sébastien Petitdemange ("Suivez le guide"), de Nathalie Schraen-Guirma ("Made in France" et innovations agricoles) et de leurs invités venus du monde de la culture et du spectacle, tous ambassadeurs d’une région de France.

En duplex du Salon, depuis les différents halls, Hélène Gateau et Eglantine Eméyé feront vivre les concours et rencontrer les éleveurs et professionnels du secteur. Hélène Gateau sera au plus près du ring et des champions lors des compétitions. Elle nous fera découvrir les métiers de l'agriculture et les temps forts des compétitions. Eglantine Eméyé ira à la rencontre des différentes races et de leurs propriétaires présents porte de Versailles.

Chaque jour, avec l’aide des journalistes de France 3 « régions», les produits et spécialités gastronomiques de nos terroirs seront mis en avant.

