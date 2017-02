Mighty Magiswords, série animée inédite produite par CARTOON NETWORK, débarque le 6 mars.

Mighty Magiswords, la toute nouvelle série inédite produite par les studios CARTOON NETWORK, débarque en France le 6 mars. Tous les jours à 19h05.

Créé par le grand manitou Kyle A. Carrozza, l’univers Mighty Magiswords est d’abord né aux US sous différents formats digitaux : mini-épisodes interactifs où il est possible de choisir sa fin, vlogs tenus par les deux héros sur YouTube, jeux interactifs sur un site dédié et sur l’application CN Anything.

Plébiscité par les fans de Cartoon Network, tout l’univers de Mighty Magiswords est aujourd’hui déclinée en une série de 20 épisodes de 11 minutes.

L’Histoire : Prohyas et sa sœur Vambre sont des « Guerriers à louer » toujours prêts pour l’aventure, quelle qu’elle soit ! Cochons, araignées géantes ou dinosaures qui ressurgissent du passé, rien n’est insurmontable pour eux ! A une condition : qu’ils aient à portée de main leurs épées Méga-Magiques : les Mighty Magiswords ! Les épées MégaMagiques sont faites pour parer à toutes éventualités, surtout les plus bizarres. Un méchant attaque ? Pas de soucis ! Les épées Méga Magiques sont là ! L’épée Chewing-gum lance des boules déjà mâchées pour l’immobiliser, l’épée Dauphin crie… Avec leur féroce bonne humeur, les deux héros sont prêts à tout pour récupérer toutes les épées du Royaume Rhyboflaven et d’ailleurs.