Miko et Nadège Lacroix rejoignent l'équipe de Ridiculous sur MTV.

MTV annonce le lancement de la saison 2 de RIDICULOUS MADE IN FRANCE, avec à nouveau Jean-Baptiste GOUPIL, aux commandes à partir du 16 mars prochain. Diffusion le jeudi vers 22h25.

Dans l’adaptation française du format US à succès produit par les équipes de MTV en France, Jean-Baptiste fouillera la toile à la recherche des meilleures vidéos virales.

Secondé par MIKO, animateur et producteur, accompagné de la comédienne et ex Secret Story NADÈGE LACROIX, Jean-Baptiste recevra en plateau une foule de guests dont Anaïs Delva comédienne interprète de « La Reine des neiges », Eddy de SECRET STORY, et l’ex Miss France FLORA COQUEREL…

JEAN-BAPTISTE GOUPIL a fait ses premières armes chez CANAL+ (Le petit journal du foot), Il est actuellement l’envoyé spécial « coulisses » de THE VOICE sur TF1, Il couvre actuellement bon nombre d’évènements sportifs dont le 4L Trophy, le Trophée Rose des sables, L’Argentina Trophy… après avoir été testeur en chef des sports extrêmes côté beINSPORTS tous les jours dans « l’Expresso ».