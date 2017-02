Mon ciel et ma terre, premier roman de la comédienne Aure Atika.

La comédienne Aure Atika (vue notamment dans La vérité si je mens, Bimboland, De battre mon coeur s'est arrêté, Les piliers de la terre, Les hommes de l'ombre) publie son premier roman, Mon ciel et ma terre.

Elle présente ainsi cet ouvrage disponible depuis cette semaine :

« J’ai aimé ma mère, follement. Je l’ai cajolée, protégée. Je lui chantais des comptines de couleur, bleue, ou rose selon l’humeur, pour la rassurer. Je l’épaulais lors de ses chagrins d’amour, j’assistais, déboussolée, à ses crises de manque. J’étais parfois la mère de ma mère… Pourtant, je l’admirais plus que quiconque, je ne l’aurais à aucun moment échangé contre une autre. Maman, elle n’avait pas peur de se bagarrer avec ses pieds et ses mains, ni de claquer la porte aux nez de ses amants. Maman, elle partait en pleine nuit faire la fête, elle m’emmenait dans des dîners de grands en plein Saint-Germain des Prés, à la Coupole ou au Flore, alors que nous vivions dans de petits appartements faits de bric et de broc. Ma mère était bohème. Elle était mon ciel et ma terre. Elle était mon Ode. Tout un poème. »