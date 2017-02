Musique, le classement des 20 duos préférés des Français dévoilé sur W9.

"Grâce à un classement établi sur la base d’un sondage national, W9 vous propose un documentaire musical exceptionnel et totalement inédit sur les plus grands duos de la musique", annonce la chaîne.

Diffusion le mardi 14 mars à 21 heures.

Jean-Jacques Goldman et Michael Jones ou Alain Souchon et Laurent Voulzy… Ce documentaire nous plonge dans les coulisses de duos mythiques de la chanson : leur histoire, leur actualité, ce qui les a amenés à collaborer, leurs amitiés ou leurs disputes…

Ce classement est illustré par des chansons mémorables et des thèmes divers et variés : les plus beaux duos de Johnny, duos des années 80, duos de télé-crochet. Mais aussi par les confidences exclusives d’invités exceptionnels et professionnels de la musique comme Natacha Saint-Pierre, Lara Fabian, Vianney, Anthony Kavanagh.

Duos de voix par excellence, entre amitié et amour, qu’ils soient rock, pop ou classiques, venez découvrir lequel de ces tandems mythiques a été classé numéro 1 et s’est ancré dans nos mémoires en tant que duo préféré et incontournable des Français.