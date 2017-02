Nils Tavernier tourne La faute pour M6.

En tournage depuis quelques jours pour M6, dans la région d'Annecy : La Faute.

4 x 52 minutes. Avec Valérie Karsenti, Natacha Lindinger, Philippe Lelièvre, Jina Djemba, Eric Savin.

Avec trois enfants, un mari, et un métier à plein temps, Lisa Tedesco est une femme de son époque… une femme débordée ! Elle a du mal à être à la fois la mère, l'épouse et l'amie idéale qu'elle voudrait être, et se le reproche sans cesse. Un vrai contraste avec sa meilleure amie Claire, stéréotype de la mère « parfaite » pour qui tout semble simple. Le jour où Lisa oublie d’aller chercher la fille de Claire à l’école, l’adolescente disparaît alors qu’un prédateur sexuel sévit dans la région. Aussi elle n’a pas d’autre choix que de tout faire pour retrouver la fille de son amie.

Adapté du roman de Paula Daly « La Faute » (Just What Kind of Mother are you ?.

Réalisé par Nils Tavernier.