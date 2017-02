Nouveau format thématique et tout images pour Un oeil sur la planète.

« Un Oeil sur la planète » propose à compter du jeudi 23 février à 23h20 sur France 2 un nouveau format thématique et tout images.

Trois numéros seront proposés d’ici l’été. Le premier d’entre eux sera consacré au poids de notre dette publique et aux réformes qu’elle implique avec une présentation de pistes explorées à l’étranger pour s’en sortir.

"Dans deux mois exactement aura lieu le premier tour de l’élection présidentielle. Quel que soit le verdict des urnes, le vainqueur devra mener des réformes urgentes. Le niveau d’endettement de notre pays est en passe d’atteindre les 100% du PIB, une première sous la Vème république. Et cette dette en constante augmentation depuis 40 ans limite de plus en plus les marges de manœuvre de nos gouvernants. Réduire la dette est un impératif mais comment faire ? Peut-être en s’inspirant de recettes essayées dans d’autres pays. Dans ce numéro spécial, un oeil sur la planète dresse un panorama de solutions testées en Suède, en Allemagne, en Suisse et à Singapour."