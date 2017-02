Nouvelle saison de Vintage Mecanic, dès le 15 mars avec François Allain sur RMC Découverte.

Restaurer des voitures de collection à l’identique afin qu’elles retrouvent leur gloire d’origine grâce aux moyens d’aujourd’hui, c’est la mission de l’équipe de Vintage Mecanic qui met tous ses efforts et son expertise à contribution.

Nouvelle saison dès le mercredi 15 mars à 20h50 sur RMC Découverte. Une production 3ème Oeil.

Les épisodes du 15 mars :

- Dans le premier inédit, le présentateur François Allain a pour mission d'acheter une Citroën Méhari Azur au meilleur prix. Il devra ensuite la faire restaurer par un membre de son pool de garagistes. Qui proposera la meilleure offre ? Dans un deuxième temps l'humoriste Olivier de Benoist, grand passionné de Méhari qui a roulé toute son enfance dans une Méhari classique, viendra tester pour la première fois aux côtés de François Allain un modèle unique, quasiment introuvable: la Méhari 4x4. Et pour marquer sa venue, Olivier a décidé de faire une surprise à notre spécialiste en venant avec son propre modèle de Méhari.

- Puis, dans le second inédit de la soirée, François Allain part à la conquête de la celibrissime Ferrari 400i. Dans cet épisode, l’animateur a été appelé à la rescousse par un de ses amis collectionneur pour remettre en route sa Ferrari 400i et l’aider à la revendre. C’est un chantier de 7 jours qui attend l’équipe de garagistes choisie pour ce projet. Et pour la première fois l’émission accueillera une personalité américaine. La star US de la série Esprits Criminels Shemar Moore a un goût très prononcé pour les bolides à grosses cylindrées. Sa marque préférée ? Ferrari. Et ça tombe bien car il va nous faire découvrir la 308GT4.