Nouvelle saison inédite pour Les Enquêtes de Morse dès le 5 mars sur France 3.

Dimanche 5 mars à 20h55 sur France 3 : Nouvelle saison inédite pour la série Les Enquêtes de Morse.

L’agent Endeavour Morse a quatre épisodes pour se remettre du départ de Joan Thursday, des critiques émises à son encontre et de ses résultats d’examen au concours de sergent ! Quant aux homicides auxquels il est confronté, seules ses capacités intellectuelles lui permettront d’éviter le pire, à commencer par sa propre mort !

Série créée par Russell Lewis. Personnages créés par Colin Dexter.

Avec Shaun Evans, Roger Allam, James Bradsham, Anton Lesser, Sean Rigby, Caroline O’Neill, Sara Vickers, Abigail Thaw, Dakota Blue Richards.

Episode 1 : Echec et mat.

Lovelace College. Autour du professeur Amory, une équipe de chercheurs a mis au point une machine capable de réfléchir. C'est le début de l'ère de l'intelligence artificielle. La machine surnommée "Jason" va jouer une partie d'échecs avec le professeur soviétique Yuri Gradenko, invité pour l'occasion... Quant à Morse et Thursday, les difficultés les accablent, et le départ de Joan Thursday pèse sur les deux hommes. Mais lorsque le corps d'un chercheur est retrouvé mort à Magdalen Bridge, ils réapprennent à faire équipe. Deux noyades suspectes dans la piscine municipale, et plus tard, les indices à décoder laissés sur les scènes de crime, vont conduire les enquêteurs sur la piste d'un serial killer. Grâce aux capacités du nouvel ordinateur "Jason", Morse saura connecter les différents éléments de l'enquête, entraîné dans une terrifiante et singulière partie d'échecs.

Crédit photo © ITV