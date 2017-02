Nouvelle version de l’application de la chaîne info LCI.

LCI, chaîne info du groupe TF1, lance ses nouvelles versions applications mobile et tablette sur Android et iOS.

Centrées sur l’actualité chaude, les applications sont enrichies d’un live permanent éditorialisé, est-il communiqué : le « Fil Info ».

"Ce nouveau format éditorial permet de raconter les événements d’actualités en temps réel et donne accès à des contenus digitaux des rédactions TF1 et LCI. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie de LCI : développer un media global, offrant une complémentarité entre l’antenne et le digital. Ces nouvelles versions répondent aux objectifs majeurs de l’information du groupe TF1 : une information en temps réel pour couvrir l’actualité chaude, des contenus à valeur ajoutée pour une information approfondie et une distribution sur les réseaux sociaux".

Concernant Le Fil Info : Bien plus qu’une hiérarchisation chronologique de l’actualité, cette édition permanente du digital est éditorialisée tout au long de la journée, de 6h à minuit, par une équipe dédiée de la rédaction de LCI. Textes, photos, vidéos viennent enrichir ce live texte. Tous les journalistes des rédactions LCI et TF1, de l’antenne ou du digital peuvent contribuer, via leurs contenus, au « Fil Info » qui est aussi accessible sur le site LCI.fr. La rédaction propose également des lives textes dédiés à des événements, en complément du fil info.

Egalement nouveau : Pour plus de clarté, la page d’accueil propose un menu défilant composé des rubriques piliers de l’offre éditoriale de LCI : Fil info, A la Une, Direct LCI, A la une Vidéo, Emissions… Pour faciliter l’accès aux contenus, l’ergonomie des pages est modifiée. Les listes d’articles ont été repensées, la navigation est plus simple et plus rapide.

Autre nouveauté : dans la rubrique à la Une, une nouvelle catégorie rassemble les articles les plus lus par les utilisateurs.