On n'est pas couché ce samedi avec Dupont-Aignan, Bigard, Pénélope Bagieu,...

Samedi 18 février, vers 23h15, nouveau numéro du talk hebdomadaire On n'est pas couché.

Laurent Ruquier, entouré de Vanessa Burggraf et Yann Moix, reçoit :

NICOLAS DUPONT-AIGNAN. Député de l'Essonne et maire de Yerres, Président de Debout la France et candidat à l’élection présidentielle de 2017.

AURÉLIEN BELLANGER. Promo du livre Le grand Paris aux éditions Gallimard.

JEAN-MARIE BIGARD. Sur scène avec Nous les femmes. Il sera les 28 et 29 mars à la Cigale de Paris et en tournée jusqu'à fin 2017.

OLIVIA RUIZ. Présente pour l'album À nos corps aimants.

PÉNÉLOPE BAGIEU. Bande dessinée Culottées 2, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent aux éditions Gallimard bande dessinée. "Sonita, rappeuse afghane et exilée militante; Thérèse, bienfaitrice des mamies parisiennes; Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle; Cheryl, athlète marathonienne; Phulan, reine des bandits et figure des opprimés en Inde... Les Culottées ont fait voler en éclat les préjugés. Quinze nouveaux portraits drôles et sensibles de femmes contemporaines qui ont inventé leur destin."