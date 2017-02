Opération commune Eurosport - Canal+ dans 4 stations de sports d'hiver.

Du 13 au 23 février, EUROSPORT et CANAL s’associent et invitent tous les vacanciers dans 4 stations de France à vivre en live une expérience inédite.

Ouvert à tous : petits et grands, abonnés ou non, skieurs et snowboardeurs de tous niveaux.

Le parcours est inspiré du slalom de la Coupe du Monde de Ski Alpin. A cette occasion 12 portes seront personnalisées, 1 photocall sera mis en place et 6 caméras seront embarquées sur les pistes. Chaque personne qui s’essaiera au slalom pourra récupérer la vidéo de sa course et son temps ; le tout monté comme un direct de Coupe du Monde sur Eurosport (entre 20 et 30 secondes) sera envoyé par e-mail, prêt à être partagé sur les réseaux sociaux.

En parallèle, un jeu concours est mis en place et permettra de remporter des Wonderbox « 100%Emotions ». Egalement à gagner pour les participants au slalom, des paires de ski Rossignol et des tenues de ski Peak Performance, fournisseurs officiels de la tournée.