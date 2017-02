Palmarès des WGA 2017, catégorie TV (Writers Guild Awards).

Palmarès des WGA Awards (Writers Guild of America), dévoilé hier soir. La cérémonie met à l'honneur les scénaristes. Voici une partie des catégories avec nommés et lauréats.

DRAMA

VAINQUEUR - The Americans, écrit par Peter Ackerman, Tanya Barfield, Joshua Brand, Joel Fields, Stephen Schiff, Joe Weisberg, Tracey Scott Wilson; FX

Better Call Saul, écrit par Ann Cherkis, Vince Gilligan, Jonathan Glatzer, Peter Gould, Gennifer Hutchison, Heather Marion, Thomas Schnauz, Gordon Smith; AMC

Game of Thrones, écrit par David Benioff, Bryan Cogman, Dave Hill, D.B. Weiss; HBO

Stranger Things, écrit par Paul Dichter, Justin Doble, The Duffer Brothers, Jessica Mecklenburg, Jessie Nickson-Lopez, Alison Tatlock; Netflix

Westworld, écrit par Ed Brubaker, Bridget Carpenter; Dan Dietz, Halley Gross; Lisa Joy; Katherine Lingenfelter, Dominic Mitchell, Jonathan Nolan, Roberto Patino, Daniel T. Thomsen, Charles Yu; HBO

COMEDIE

VAINQUEUR - Atlanta, écrit par Donald Glover, Stephen Glover, Stefani Robinson, Paul Simms; FX

Silicon Valley, écrit par Megan Amram, Alec Berg, Donick Cary, Adam Countee, Jonathan Dotan, Mike Judge, Carrie Kemper, John Levenstein, Dan Lyons, Carson Mell, Dan O’Keefe, Clay Tarver, Ron Weiner; HBO

Transparent, écrit par Arabella Anderson, Bridget Bedard, Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster, Jessi Klein, Stephanie Kornick, Ethan Kuperberg, Ali Liebegott, Our Lady J, Faith Soloway, Jill Soloway; Amazon Studios

Unbreakable Kimmy Schmidt, écrit par Emily Altman, Robert Carlock, Azie Mira Dungey, Tina Fey, Lauren Gurganous, Sam Means, Dylan Morgan, Marlena Rodriguez, Dan Rubin, Meredith Scardino, Josh Siegal, Allison Silverman, Leila Strachan; Netflix

Veep, écrit par Rachel Axler, Sean Gray, Alex Gregory, Peter Huyck, Eric Kenward, Billy Kimball, Steve Koren, David Mandel, Jim Margolis, Lew Morton, Georgia Pritchett, Will Smith, Alexis Wilkinson; HBO

NOUVELLE SERIE

VAINQUEUR - Atlanta, FX

Better Things, FX

Stranger Things, Netflix

This Is Us, NBC

Westworld, HBO

ANIMATION

“Barthood” (The Simpsons)

“First Day of Rule” (Elena of Avalor)

“Fish Out of Water” (BoJack Horseman)

“A Princess on Lothal” (Star Wars Rebels)

VAINQUEUR - “Stop the Presses” (BoJack Horseman)

EPISODE DRAMA

“Gloves Off” (Better Call Saul)

“I Am a Storm” (Shameless)

“Klick” (Better Call Saul)

“Switch” (Better Call Saul)

VAINQUEUR - “The Trip” (This Is Us)

“The Winds of Winter” (Game of Thrones)

EPISODE COMEDIE

“Kimmy Finds Her Mom!” (Unbreakable Kimmy Schmidt)

VAINQUEUR - “Kimmy Goes on a Playdate!” (Unbreakable Kimmy Schmidt)

“Pilot” (One Mississippi)

“R-A-Y-C-Ray-Cation” (Speechless)

“Streets on Lock” (Atlanta)

“A Taste of Zephyria” (Son of Zorn)