Partenariat entre France Télévisions et Twitter pour le Tournoi des VI Nations.

France Télévisions et Twitter ont annoncé hier la conclusion d’un partenariat autour de la diffusion en direct du Tournoi des 6 Nations 2017.

Twitter met en place, pour la première fois en France, sa technologie de LIVE pour permettre à France Télévisions, diffuseur officiel et exclusif du Tournoi des 6 Nations, de proposer 4 matches du XV de France en direct sur la plateforme Twitter en simultané de leur diffusion sur France 2. Ces directs seront disponibles sur le territoire français, pour les utilisateurs connectés ou non à Twitter, sur mobile comme sur PC et périphériques connectés en se rendant sur 6nations.twitter.com ou sur @FranceTvSport. C’est la première fois en France qu’un événement sportif sera ainsi diffusé en temps réel sur Twitter.

4 matches du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations 2017 sont concernés par ce partenariat, à savoir :

France - Ecosse, le 12 février à 16h

Irlande - France, le 25 février à 17h50

Italie - France, le 11 mars à 14h30

France - Pays de Galles, le 18 mars à 15h45

Laurent-Eric Le Lay (Directeur des sports de France Télévisions) : "Nous sommes ravis d’être le premier acteur en France à proposer de suivre le direct d’une compétition sportive sur Twitter. Grâce à la technologie « LIVE », cette première s’inscrit dans notre démarche d’innovation permanente et dans notre volonté de rendre toujours plus accessibles nos programmes au plus grand nombre en accompagnant l’évolution des usages et des modes de consommation".