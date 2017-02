Patrick Poivre d'Arvor sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel ce mardi.

Ce mardi 21 février, entre 23h20 et 00h25 environ sur France 3, Marc-Olivier Fogiel reçoit Patrick Poivre d'Arvor dans l'émission Le Divan.

Les téléspectateurs découvriront un PPDA méconnu, à commencer par le jeune homme pressé qu’il fut… devenu père à 16 ans, écrivant son 1er roman « Les enfants de l’aube » à 17 ans… Une course contre la montre qui débute à ses 13 ans lorsqu’il survit à une leucémie. De cette épreuve il gardera un sens du défi qui ne va cesser de guider sa carrière professionnelle.

Dès l’âge de 27 ans il prend les rêves du 20h d’Antenne 2, puis de TF1. PPDA s’affiche comme un recordman, c’est l’homme resté le plus longtemps à la tête d’un JT (28 ans), l’homme le plus regardé de France et d’Europe.

Il a vécu tous les succès, mais aussi toutes les tragédies intimes, dont la maladie et le décès de sa fille Solenn, avec le même détachement ostentatoire, mais aussi en développant d’une « boulimie » de vie effrénée. A la suite de son éviction de la chaîne privée 2008, il n’aura de cesse de « rester dans la lumière » à l’antenne. En 8 ans il a développé une dizaine d’émissions, ou séries documentaires, sur France 3, France 5, LCP, Arte, ou Radio Classique. Mais aussi a joué au théâtre, a mis en scène des opéras… tout en s’adonnant à sa passion pour les livres. Lui qui s’est longtemps rêvé en « écrivain maudit » publie « Le cartable aux souvenirs » (Ed. Michel Lafon).

Réalisation : Nicolas Ferraro / Fabrice Michelin. Décor : Michele Sarfati.

