Un retour du Jeu de la vérité avec Patrick Sabatier sur C 8 ?

Via le quotidien Aujourd'hui en France : l'animateur et producteur Patrick Sabatier va rejoindre l’équipe de chroniqueurs de « Touche pas à mon poste » sur C 8, à partir de mi-février. Il est écrit que l'ex animateur star de France 2 proposera une séquence inspirée du Jeu de la vérité.

Info démentie sur le site de Télé Star par Patrick Sabatier : "C'est une mauvaise information. [...] Il y a des discussions très avancées entre Cyril Hanouna et C8 pour que je l'adapte (Le jeu de la vérité). Cela fait déjà un mois et demi que nous travaillons dessus. On parle d'une série de primes [mais] on ne serait jamais prêt pour le mois de février. [...] C'est une invitation de C8 que je considère comme sérieuse [...] les discussions ne sont pas terminées."