Via le quotidien Aujourd'hui en France : l'animateur et producteur Patrick Sabatier va rejoindre l’équipe de chroniqueurs de « Touche pas à mon poste » sur C 8, à partir de mi-février.

Il est écrit que l'ex animateur star de France 2 proposera une séquence inspirée du Jeu de la vérité.

Une personnalité répondra en direct à des questions posées par le public ou par téléphone. et c'est Cyril Hanouna qui devrait inaugurer la séquence.