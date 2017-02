Pentathlon moderne : Eurosport diffusera les principaux événements internationaux.

Eurosport a annoncé un partenariat avec l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM), pour diffuser les principaux événements internationaux de ce sport sur toutes ses plateformes en 2017.

Cet accord pan-européen d’une durée d’un an inclut des événements majeurs tels que la Finale de Coupe du Monde 2017 à Vilnius en Lituanie en juin, et les Championnats du Monde du Caire en Eqypte au mois d’août.

Avec cet accord, les abonnés Eurosport pourront suivre les superstars du Pentathlon Moderne, telles que le Russe Alexander LESUN et l’Australienne Chloe ESPOSITO, champions olympiques en titres. Ils auront également la possibilité de voir évoluer la française Elodie CLOUVEL, médaillée d’argent à Rio.

En plus des droits de diffusion, Eurosport travaillera en collaboration étroite avec l’UIPM pour promouvoir le pentathlon moderne et activer des partenariats commerciaux par le biais d’une plateforme promotionnelle dédiée, comprenant la TV et le digital.