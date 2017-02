Pétanque : lancement du trophée L'Équipe.

La chaine L’Équipe et Quarterback créent un nouvel événement de pétanque intégré au calendrier international et réunissant les meilleurs joueurs au monde : « Le Trophée L’Équipe ».

Soutenu par les fédérations française et internationale, « Le Trophée L’Équipe » peut compter sur l’un des beaux plateaux sportifs avec les grandes nations et les joueurs qui ont fait l’actualité 2016, est-il annoncé.

L’événement adopte un format novateur en mêlant les trois formules de jeu − individuel, doublette et triplette − et se destine aussi bien aux femmes qu’aux hommes. La première édition de l’événement se déroulera au boulodrome de Tours du 7 au 11 mars avec les meilleures nations au monde.

Du côté des hommes : deux équipes représenteront la France face à la Thaïlande, Madagascar, le Bénin et l’Italie. Six équipes féminines tenteront également de remporter le titre : la France, la Thaïlande, Madagascar, la Tunisie, le Danemark et l’Espagne.

Chaque compétition se joue en 2 poules de 3. Les 2 meilleurs de chaque poule se rencontrent en demi-finales croisées, puis la finale se joue entre les 2 vainqueurs des demi-finales. Les perdants des demi-finales s’opposent pour la 3e place de la compétition.

Compétitions hommes : doublette (mardi 7 mars), triplette (mercredi 8 mars), individuel (jeudi 9 mars).

Compétitions femmes : individuel (jeudi 9 mars), doublette (vendredi 10 mars), triplette (samedi 11 mars).

Dans chaque compétition, il y aura 10 parties qui feront l’objet d’une diffusion sur la chaine L’Équipe.