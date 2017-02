Plusieurs courts-métrages phares de 2016 diffusés cette nuit sur France 3.

A vos enregistrements : dans le cadre du programme Libre court, diffusé cette nuit de lundi à mardi entre 1h10 et 3h30 environ sur France 3, 5 courts métrages phares de 2016 dont certain ont été primés : Un Grand silence, Champ de vipères, Maman(s), Répliques, 1971 Motorcycles heart d'après la vie de Nikki de Saint Phalle.....

UN GRAND SILENCE de Julie Gourdain (29 min)

Production : Offshore - Fabrice PREEL-CLEACH

Marianne a 19 ans en 1968. Elle est placée au sein d'une maison pour jeunes filles, loin de sa famille et de ses proches. Dans cette maison, Marianne rencontre d'autres jeunes filles dont le secret a fait basculer le parcours.

Grand Prix au Festival International du Film d’Aubagne 2016 ; Grand Prix UniFrance du court-métrage au 69è Festival International du Film de Cannes 2016.

CHAMPS DE VIPERES de Cristèle ALVES MEIRA (19 min)

Production : Fluxus films - Gaëlle MARESCHI

À Campo-De-Viboras, un petit village au nord-est du Portugal, un drame inexplicable a lieu. Une vieille dame est retrouvée morte près de sa piscine pleine de vipères alors que sa fille Lourdes, la quarantaine, a fugué sans rien dire à personne. Deux mois plus tôt, lors de la nuit du réveillon, Lourdes, profondément fatiguée de sa vie de paysanne et envieuse de la réussite de sa sœur, revêtait la robe à strass de celle-ci…Le début d’un jeu nuisible qui bousculera sa vie et celle de ses proches.

Sélectionné à la Semaine de la Critique – Cannes 2016.

MAMAN(S) de Maïmouna Doucouré (20 mn)

Production : Bien ou Bien productions - Sylvain de Zangroniz (Zangro)

Aida, huit ans, habite un appartement de banlieue parisienne. Le jour où son père rentre de son voyage au Sénégal, leur pays d'origine, le quotidien d'Aida et de toute la famille est complètement bouleversé : le père n'est pas revenu seul, il est accompagné d'une jeune sénégalaise, Rama, qu'il présente comme sa seconde femme. Aida, sensible au désarroi de sa mère, décide alors de se débarrasser de la nouvelle venue.

Grand Prix TIFF 2015 et Sundance 2016 et d’autres prix dans de nombreux festivals.

REPLIQUES de Antoine Giogini (18 min)

Production : Première Ligne Films - Marie Dubas

Aujourd'hui, Tony Frémeaux doit passer une audition pour l'entrée au conservatoire, section art dramatique. Mais son ami Steven, censé lui donner la réplique, n'est pas là. Après avoir échoué à lui trouver un remplaçant, Tony quitte les lieux, déterminé à ne plus jamais adresser la parole au traitre.

Prix : Mention du Jury Presse (2016), Prix de l'ACSE (Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chanc (2016) - Prix Égalité et Diversité. Prix ADAMI d'Interprétation (2016) - Meilleur comédien pour Eddy Suiveng au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand 2016 ; Prix spécial du Jury du 14è Prix UniFrance du court-métrage ; Prix Coup de cœur Grand Action du 14è Prix UniFrance du court-métrage 69è Festival International du Film de Cannes 2016.

1971 MOTORCYCLE HEART. D’après la vie de Nikki de Saint Phalle de Stéphanie Varela

Production : TO BE CONTINUED - Vincent Brançon

Juillet 1971 : Christian Ravel, la star montante de la moto française, se rend en Belgique pour participer au grand prix de Spa-Francorchamps. Sur la route, il tombe en panne à deux pas d’une demeure esseulée qui sert d’atelier à une plasticienne fantasque Niki de Saint Phalle. Ces deux êtres, que tout oppose, vont occuper les quelques heures qu’ils vont avoir à passer ensemble à mélanger leur univers respectifs.

Crédit photo Eddy Suiveng et Tobias Nuytten (Répliques) © Première Ligne Films.