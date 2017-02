Premier teaser de la comédie Telle Mère Telle Fille, avec Camille Cottin.

Premeir court aperçu vidéo de la comédie française Telle mère telle fille, film de Noémie Saglio.

En vedette de ce long-métrage, le duo Juliette Binoche et Camille Cottin.

En salles le 29 mars.

Inséparables, Avril (Camille Cottin) et sa mère Mado (Juliette Binoche) ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de jeunisme, n'est pas prête à être grand-mère, Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... mère !