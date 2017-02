Première course NASCAR de la saison en direct ce dimanche sur AB Moteurs.

Dès 19 heures ce dernier dimanche de février : en direct sur AB Moteurs, Philippe Chéreau et Pat Angeli commenteront la première course de Nascar de la saison. La Daytona 500, une des courses automobiles les plus prisées des téléspectateurs nord-américains.

Cette course ouvre le championnat de Sprint Cup Series et se tient sur 500 miles, soit 200 tours de l'anneau de vitesse du Daytona International Speedway. Ce circuit de 4.000 mètres environ peut recevoir 150.000 personnes dans les tribunes.