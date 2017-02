Première diffusion de la saison 3 de The Originals dès le 17 mars.

Saison 3 inédite en France de la série The Originals : diffusion dès le vendredi 17 mars à 20h50.

Programmation de trois épisodes à la suite de cette production nord-américaine avec Joseph MORGAN (Klaus Mikaelson), Daniel GILLES (Elijah Mikaelson), Claire HOLT (Rebekah Mikaelson), Phoebe TONKIN (Hayley Marshall), Charles Michael DAVIS (Marcel Gerard), Danielle CAMPBELL (Davina Claire)...

A voir sur la chaîne Série Club.

La confrontation mortelle avec Dahlia a laissé des traces : les frères Mikaelson sont toujours divisés malgré les efforts de Freya pour panser les plaies et reconstruire l'unité familiale. Klaus devient suspicieux lorsqu'il apprend l'arrivée de Lucien, un vieil ami vampire. Il a un plan qui inclut la lignée Mikaelson ! Elijah protège de son mieux Hayley, toujours victime de la malédiction qui la maintient sous sa forme lycanthrope. Dans le Quartier Français, les choses bougent aussi : Vincent et Camille assistent l'inspecteur Kinney sur les traces d'un serial killer ; Marcel a repris le contrôle de la ville et lance une campagne de recrutement ; tandis que Davina, nouvelle régente des sorcières, prend des décisions qui pourraient bien l'opposer à ce dernier…

