Printemps du Polar à découvrir sur ARTE du 12 au 26 mars.

À partir du dimanche 12 mars, Printemps du polar sur ARTE. À l'occasion du festival Quais du polar, qui démarre le 31 mars, ARTE communique dégainer un séduisant cycle de films noirs et policiers avec, notamment, en version restaurée, Compartiment tueurs, premier film de Costa-Gavras.

Dimanche 12/03 à 20h55 : L.A. Confidential de Curtis Hanson.

Avec Kevin Spacey, Kim Basinger, Russel Crowe, Guy Pearce...Fidèle à l’univers d’Ellroy, un bijou de film noir, interprété avec maestria par un brelan de flics torturés et Kim Basinger en dame de cœur.

Lundi 13 à 20h55 : Un homme de trop, de Costa-Gavras (version restaurée).

Avec Bruno Cremer, Jean-Claude Brialy, Claude Brasseur, Jacques Perrin, Charles Vanel, Michel Piccoli... Des maquisards font le coup de feu contre l’ennemi. Un film de guerre à suspense, porté par un flamboyant casting.

Lundi 13 à 22h25 : Pioneer .

Secrets d’État et complot politico-financier, ce film impressionne autant par l’originalité de son cadre (les fonds sous-marins et leur beauté oppressante) que la maîtrise de sa réalisation, soulignée par la musique de Air.

Mercredi 15 à 20h55 : Compartiment tueurs , de Costa-Gavras (version restaurée).

Avec Yves Montand, Jacques Perrin, Jean-Louis Trintignant, Simone Signoret, Bernadette Lafont, Pierre Mondy...Pour son premier film, polar à la fois plein de fraîcheur et de maîtrise, Costa-Gavras fait tourner le Who’s who du cinéma français dans un somptueux noir et blanc.

Mercredi 15 à 23h25 : Quatre nuits avec Anna.

La passion amoureuse d’un solitaire un peu dérangé et voyeur.

Vendredi 17 à 20h55 : Un adversaire inattendu (téléfilm allemand).

Dessaisi d’une enquête brûlante impliquant des politiques haut placés, le commissaire Marthaler ne renonce pas et fait cavalier seul, quitte à se brûler les ailes.

Dimanche 19 à 20h55 : Blow Out, de Brian de Palma.

Un ingénieur du son, témoin d’un accident qui a coûté la vie à un candidat à l’élection présidentielle, cherche à prouver qu’il s’agit d’un assassinat au moyen de l’enregistrement sonore qu’il a fait de l’accident.

Dimanche 19 à 23h35 : Les frissons de l’angoisse, de Dario Argento.

Une conférencière télépathe est sauvagement assassinée. Peu avant sa mort, elle avait ressentie une présence meurtrière très proche. C’est le début d’une série de crimes inexpliquables....

Lundi 20 à 20h55 : Mort d’un pourri, de Georges Lautner.

Avec Alain Delon, Mireille Darc, Ornella Muti, Stéphane Audran...Cherchant à protéger un ami, le député Philippe Dubaye, Xavier Maréchal rentre en possession d’un dossier compromettant. Des tueurs se lancent à ses trousses pour récupérer ces documents.

Lundi 20 à 22h55 : L’insoumis, d'Alain Cavalier.

Avec Alain Delon. Ayant déserté la Légion en Algérie, Thomas est contraint d’accepter de rejoindre les rangs de l’OAS pour gagner son billet retour vers le Luxembourg. Il participe à la séquestration d’une avocate, mais apitoyé par la jeune femme, il l’aide à s’enfuir…

Dimanche 26 à 20h55 : Obsession, de Brian de Palma.

Michael Courtland fait la rencontre d’une femme ressemblant comme deux gouttes d’eau à son épouse assassinée lors d’un kidnapping dont il avait refusé de payer la ran- çon. Malgré les avertissements de son entourage, il y voit une seconde chance qu’il ne veut pas laisser passer…