PSG - Barcelone en direct ce mardi : programmation spéciale sur RMC.

Ce mardi 14 février, beIN Sports propose en direct PSG - Barcelone, match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Pour les non abonnés, RMC propose une soirée spéciale « 100% foot » de 18h à minuit :

· De 18h à 19h30 dans « Team Duga » : Christophe Dugary lance depuis Madrid la soirée spéciale PSG/Barcelone avec Antoine Griezmann, l’attaquant de l’équipe de France.

· De 19h30 à 20h45 dans « Manu & Coach » : Composition des équipes avec Jean Rességuié en direct du Parc des Princes accompagné d’Emmanuel Petit, Rolland Courbis et Gilbert Brisbois.

· De 20h45 à 22h30 dans « Intégrale Foot » : PSG/Barcelone à suivre en direct et en intégralité avec Jean Rességuié et Georges Quirino depuis l’enceinte francilienne, Gilbert Brisbois et Jérôme Rothen.

· Dès 22h30 et jusqu’à minuit dans l’« After foot »: Le débrief du match et les premières réactions des joueurs avec Gilbert Brisbois, Florent Gautreau et Jérôme Rothen.