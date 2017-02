Rire contre le sexisme : spectacle inédit sur France 4.

France 4 annonce "une soirée drôle, fédératrice, portée par des artistes hommes et femmes autour du thème de l’égalité. « Une fois pour toutes »". Enregistré à la fin de ce mois de février au Palace à Paris, présenté par l'ex-Miss Laury Thilleman, ce spectacle sera diffusé en première partie de soirée le lundi 6 mars prochain.

Pendant une heure et demie, les humoristes, comédiens, comédiennes, chanteurs et chanteuses vont mettre l'accent, avec humour, sur les stéréotypes auxquels les femmes sont confrontées au quotidien.

Julie Ferrier, Alex Vizorek, Victoria Bedos, Isabelle Vitari, Ben, Nadia Roz, les Coquettes, Garnier et Sentou, Rose seront tous de la partie et bousculeront les codes du genre, pour mettre en lumière les inégalités, les préjugés et les comportements sexistes. Des sketches, des parodies de chansons, des happenings, des guests surprise, rythmeront la soirée...

De la créatrice du concept, Noémie de Lattre, à la productrice, Justine Planchon, en passant par la réalisatrice, Pauline Sampic, et de l’équipe technique, Une fois pour toutes est un projet 100 % féminin.

Durant toute l’émission, les téléspectateurs pourront faire un don via le site internet www.unefoispourtoutes.fr. Tous les dons récoltés seront remis à l’association Femmes solidaires. L’association s’engage pour faire reculer toutes les formes de discrimination et pour développer une éducation non sexiste et non violente. Elle informe, sensibilise sur les droits des femmes afin de contribuer à l’évolution des mentalités vers une société libérée des rapports de domination.