Saison 2 inédite de Versailles dès ce soir sur Canal+.

Tournée en région parisienne (Château de Versailles, studios de Bry-sur-Marne, Château de Vaux le Vicomte, Château de Maison Lafitte, Lesigny…), la saison 2 de la série Versailles débarque sur Canal+. Tous les lundis à 21 heures dès ce 27 mars.

Louis a complété la première phase de son projet : construire, loin de Paris, le plus beau palais d’Europe... Et y enfermer la noblesse pour exercer sur elle un contrôle absolu. Mais son projet se retourne contre lui. Versailles se gangrène. Louis a créé une nouvelle civilisation, où les courtisans sont prêts à tout pour s’approcher du Soleil. Derrière le vernis de l’Etiquette, ils rêvent d’ascension sociale, d’argent, de pouvoir. Tous les moyens sont bons : la morale se dégrade et les poisons se répandent… Aveuglé par sa favorite, Madame de Montespan, Louis reste sourd aux injonctions de l’Eglise. Le plus grand ennemi qui se dresse devant Louis n’est plus la noblesse, ni même Guillaume d’Orange : c’est désormais Dieu qui menace le Roi Soleil.

Une saison de 10 épisodes de 52 minutes pour cette création originale Canal+ vendue dans de nombreux pays.

Avec George Blagden, Anna Brewster, Catherine Walker, Elisa Lasowski, Alexander Viahos...