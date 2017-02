Saison 3 d'Halt and Catch Fire dès le 22 février sur Canal+ Séries.

La série Halt and Catch Fire poursuit dans la saison 3 proposée dès le mercredi 22 février à 20h50 sur Canal+ Séries la saga de l'explosion de l'informatique dans les années 1980.

Intuitions géniales, enjeux technologiques et coups fourrés sont au programme de cette saison 3. L'engouement provoqué par les deux premières saisons a convaincu AMC de lancer la production d'une troisième salve de dix épisodes. Débutée au Texas (la Silicon Prairie du début des années 1980), la série prend désormais la direction de la côte Ouest.

Dans cette saison, les deux créateurs de la série, Christopher Cantwell, venu de Disney, et Christopher C. Rogers, passé par Condé Nast, coiffent la casquette de showrunners.

Avec Lee Pace (Joe MacMillan), Scoot McNairy (Gordon Clarke), Mackenzie Davis (Cameron Howe), Kerry Bishe (Donna Clark), Toby Huss (John Bosworth).

Le début : Cent mille abonnés et une indépendance chèrement gagnée, ça se fête. Chez Mutiny, c'est jour de liesse, mais rien ne semble vouloir se dérouler comme prévu. La presse est là et la présentation risque de se transformer en naufrage. Donna et Gordon sauvent la situation in extremis, mais l'article qu'ils lisent le lendemain sur leur société est loin d'être enthousiaste. Cameron vit sous le même toit que Donna et sa famille. Cette situation, qui devait n'être que temporaire, s'éternise, ce qui n'est pas du tout du goût de Gordon.