Saison 4 de Sherlock dès le jeudi 16 mars sur France 4.

A partir du jeudi 16 mars à 20h55 sur France 4.

Sherlock est de retour ! Le célèbre détective revient dans une 4e saison inédite avec 3 épisodes de 90 minutes.

Benedict Cumberbatch se glisse à nouveau dans la peau du plus célèbre des détectives anglais. Secondé par le Dr Watson, toujours incarné par le tout aussi « british » Martin Freeman, Sherlock va devoir affronter dans cette saison ses propres démons revenus le hanter… Et le Dr Watson et Mary connaîtront les joies d’être parents.

Épisode 1 - Les 6 Thatcher. Même après sa mort, l’ombre de Moriarty plane toujours… Et Sherlock semble en faire une obsession. Alors, quand dans une affaire banale un détail lui saute aux yeux, il ne peut s’empêcher de penser que c’est son ennemi qui continue de le narguer. Pourquoi quelqu’un détruit-il les bustes de l’ancien Premier Ministre Margaret Thatcher ? Une affaire plus complexe qu’il n’y paraît et qui semble liée au passé trouble de Mary Watson…

