Santé et protection sociale : le grand oral de Macron, Fillon, Hamon en direct sur LCP - Public Sénat.

A l’initiative de la Mutualité Française et en partenariat avec les think tanks, Fondapol, Fondation Jean-Jaurès et Terra Nova, des candidats à l’élection présidentielle sont invités mardi 21 février au Palais Brongniart à présenter leurs propositions en matière de santé et de protection sociale. A cette occasion, ils répondront aux questions des think tanks et aux interpellations des Français postées sur le site participatif PlacedelaSanté.fr.

En direct et en intégralité sur les chaînes parlementaires Public Sénat & LCP Assemblée nationale mardi 21 février de 9h30 à 13h.

Ouverture par Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française

-9h40-9h50 : Présentation des résultats de l’enquête Harris Interactive pour la Mutualité Française, sur les attentes des Français en matière de santé, par Jean-Daniel Lévy

-9h50-10h10 : Emmanuel Macron

-10h15-10h35 : Nicolas Dupont-Aignan

-10h40-11h00 : Benoit Hamon

-11h05-11h25 : Yannick Jadot

-11H30-11h50 : François Fillon

A cette occasion les chaînes parlementaires proposent une édition spéciale animée par Oriane Mancini (Public Sénat) avec Ludovic Fau (LCP-Assemblée nationale) qui commenteront les temps forts de cette rencontre aux côtés de leurs invités.

Tam Tran Huy recueillera en direct du Palais Brongniart les réactions des personnalités présentes.