Santé, les enjeux de la Présidentielle : émission spéciale le 7 mars sur France 5.

Mardi 7 mars à 13h40 en direct sur France 5, émission spéciale du magazine de la santé. Un numéro de 90 minutes.

La santé est l'une des préoccupations majeures des Français. Les candidats à l’élection présidentielle de 2017 l’ont bien compris et pour la première fois cette question se retrouve au cœur des débats. Dans cette émission, Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes feront le point sur les enjeux majeurs de santé de cette campagne et soumettent aux candidats leur ordonnance pour le prochain mandat.

En plateau, Rudy Bancquart, chroniqueur politique du magazine, interviendra sur les programmes des candidats et Géraldine Zamansky, chroniqueuse spécialiste des questions de santé à l'étranger, comparera notre système de santé à celui des pays étrangers.

Au programme, quatre grands thèmes seront abordés :

- Comment faciliter l’accès aux soins ?

- La santé environnementale : ces polluants qui menacent la santé des Français.

- Comment sauver l’Assurance maladie ?

- Le malaise des hôpitaux : quand les patients trinquent.

La rédaction du magazine de la santé proposera également des reportages :

- Le prix des médicaments innovants : de quoi parle-t-on ?

- Se dirige-t-on vers la fin du "trou de la sécu" ?

- Direction la vallée de l’Arve à Chamonix qui vit au rythme de la pollution.

- Qui sont ces Français qui renoncent aux soins ?

- Qu'en est-il du malaise à hôpital ?

Sur le plateau Marina et Michel entourés de leurs invités répondront aux questions que les téléspectateurs peuvent poser par sms au 41 555 ou sur #santef5 ou sur le site internet « allodocteurs.fr » tout au long de l'émission.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 5.