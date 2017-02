Savon d’Alep « made in France » : reportage ce dimanche sur France 2.

Savon d’Alep « made in France ». Un document signé Hélène Lam Trong, Benjamine Jeunehomme, Benoit Sauvage, proposé vers 14h15 ce dimanche 26 février sur France 2.

C’est l’histoire d’un patron de PME français qui a décidé de venir en aide au patrimoine de son pays d’origine. Il ne s’agit pas de temples ou de statues mais d’un autre vestige de l’Antiquité : le Savon d’Alep. Et au même titre que les ruines de Palmyre, il est lui aussi menacé par la guerre qui ravage la Syrie. Il y avait plus de 200 savonneries à Alep avant le conflit. La plupart ont fermé et quelques unes se sont délocalisées en zone kurde. D’autres tentent de préserver leur savoir-faire millénaire en dehors des frontières de la Syrie.

Les équipes du 13h15 ont suivi Samir Constantini, français d’origine syrienne, qui a fait venir son ami Hassan Harastani, maître savonnier à Alep. La savonnerie d’Hassan a été détruite par les bombes. Ensemble ils ont reconstruit une savonnerie, à quelques encablures du périphérique parisien. En attendant la fin de la guerre, ils font du Savon d’Alep « Made in France ».