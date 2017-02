SFR SPORT + beIN SPORTS à 20 euros par mois en OTT et sans engagement.

"SFR SPORT + beIN SPORTS : l'offre sportive la plus compétitive, disponible en OTT et sans engagement à 19,99€/mois à son lancement", est-il communiqué ce jeudi.

Avec SFR SPORT 1, SFR SPORT 2, SFR SPORT 3, SFR SPORT 5, beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3 et les 7 canaux événementiels beIN SPORTS MAX*, SFR s'adresse à tous les fans de sport qui veulent profiter d'un catalogue unique de contenus et de rendez-vous sportifs, est-il ajouté.

Disponible sans engagement à son lancement à 19,99€/mois - au lieu de 24,99€/mois - l'offre couplée SFR SPORT + beIN SPORTS offre au plus grand nombre une expérience 100% digitale, accessible sur mobile et tablette (compatible IOS 8 et + et Android 4.1 et +) depuis l'appli SFR SPORT, sur PC/Mac via le site tv.sfr.fr et sur TV via Chromecast (Google) et Airplay (Apple).

"Le meilleur du sport : la prestigieuse Premier League, la Liga Portugaise, les grands meetings d'athlétisme et les sports de combat sur SFR SPORT, les plus grands championnats européens de football sur beIN SPORTS avec l'UEFA Champions League, la Ligue 1®, l'UEFA Europa League, LaLiga, la Domino's Ligue 2, la Serie A, la Bundesliga, mais aussi les Coupes d'Europe de Rugby, l'ATP World Tour de tennis, Wimbledon ou encore la NBA diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS.

Le bouquet SFR SPORT avec ses 4 chaînes propose une programmation unique de contenus sportifs avec plus de 100 disciplines, 1 000 événements et en exclusivité les plus grandes rencontres sportives de la Premier League, de la Liga portugaise, du rugby anglais, du basket français, de l'athlétisme, des sports extrêmes et de combat.

beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2 et beIN SPORTS 3, chaînes leader du sport premium, proposent 100% de l'UEFA Champions League (130 matchs en direct et 16 en différé), la Ligue 1® (7 matchs en direct et 3 en différé par journée), les principaux championnats européens de football, les Coupes d'Europe de Rugby, la Coupe Davis et la Fed Cup par BNP Paribas, Wimbledon et les Masters de tennis, la Ligue des Champions et la Lidl StarLigue de handball, la NBA, la NFL ou encore les championnats de France de natation. Grâce aux 7 canaux événementiels beIN SPORTS MAX, chacun peut également suivre le match de son choix lors des soirées d'UEFA Champions League, d'UEFA Europa League, de Ligue 1®, de Domino's Ligue 2 ou encore lors des nombreux tournois de tennis. "

* Liste des chaînes susceptibles d'évolution.

Offre réservée à la France métropolitaine et non disponible pour les clients ayant déjà souscrit un abonnement annuel SFR Sport 100% digital

Conditions et détail de l'offre : www.sfr.fr